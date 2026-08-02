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Герой России рассказал о совершенствовании мер поддержки бойцов СВО в ЕР

Герой России Головин: ЕР совершенствует меры поддержки бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поддержка участников спецоперации должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни, заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин.

«Поддержка участников спецоперации должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни — от реабилитации до трудоустройства», — сказал Головин, слова которого передаются на сайте ЕР.

Он отметит, что партия «Единой Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи.

«В 2024 году в народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект “Моя карьера с Единой Россией”, который помогает человеку пройти весь путь адаптации — от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте», — добавил Герой России.

По словам Головина, сейчас важно сделать так, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет военнослужащий или его семья.

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