Герой России рассказал о совершенствовании мер поддержки бойцов СВО в ЕР

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Поддержка участников спецоперации должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни, заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму, Герой России Владислав Головин.
«Поддержка участников спецоперации должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни — от реабилитации до трудоустройства», — сказал Головин, слова которого передаются на сайте ЕР.
Он отметит, что партия «Единой Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи.
«В 2024 году в народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект “Моя карьера с Единой Россией”, который помогает человеку пройти весь путь адаптации — от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте», — добавил Герой России.
По словам Головина, сейчас важно сделать так, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет военнослужащий или его семья.