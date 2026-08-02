На Кубани отметили 84-ю годовщину исторической Кущевской атаки

На легендарном Поле казачьей славы в Кущевском районе состоялись памятные мероприятия, посвященные 84-й годовщине легендарного сражения Великой Отечественной войны. В историю края 2 августа официально вписан как День казачьей славы.
Памятный митинг собрал ветеранов, казаков Ейского отдела Кубанского казачьего войска, участников Всевеликого войска Донского, представителей духовенства, глав Кущевского и Староминского районов, а также участников специальной военной операции.
В торжественной обстановке под звуки оркестра на поле вынесли государственные флаги, реликвии и почетные знаки «Рубеж воинской доблести» трех станиц — Кущевской, Шкуринской и Канеловской. По погибшим воинам священнослужители провели молитвенный чин.
По погибшим воинам-казакам был проведен молебен.
Легендарный конный контрудар кубанских казаков в августе 1942 года навсегда остался примером невиданного мужества. На праздничном митинге подчеркнули прямую связь поколений — от героев Великой Отечественной до бойцов на переднем крае СВО.
«Подвиг казачьих эскадронов на рубеже Кущевская — Шкуринская — Канеловская навсегда вошел в учебники отечественной истории и память нашего народа. О боевой славе казака-кавалериста говорили как об эталоне советского воина. Сейчас это славное историческое дело предков продолжают наши братья-казаки — участники специальной военной операции. С мужеством и отвагой они выполняют задачи, защищая мирных жителей и нашу страну. Вы — герои, достойные памяти своих предков», — обратился к присутствующим Герой России, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края Евгений Мосейко.
В рамках мероприятия также выступил атаман Ейского казачьего отдела и руководитель представительства Ассоциации ветеранов СВО в Ленинградском округе Константин Черный.
Участники памятного митинга почтили память павших героев минутой молчания. К подножию монумента Казаку-Гвардейцу легли сотни венков и живых цветов.
Справка «КП»
Кущевская атака в августе 1942 года вошла в историю как последнее в мире крупное кавалерийское наступление лавой. На рубеже станиц Кущевской, Шкуринской и Канеловской казаки 17-го кавалерийского корпуса встали на пути наступающих гитлеровских войск, рвавшихся к кавказской нефти. В ходе жесточайшего боя кубанцы задерживали продвижение врага, уничтожили более 2000 немецко-фашистских солдат и офицеров и около 300 захватили в плен.