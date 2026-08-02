На Кубани отметили 84-ю годовщину исторической Кущевской атаки

«Подвиг казачьих эскадронов на рубеже Кущевская — Шкуринская — Канеловская навсегда вошел в учебники отечественной истории и память нашего народа. О боевой славе казака-кавалериста говорили как об эталоне советского воина. Сейчас это славное историческое дело предков продолжают наши братья-казаки — участники специальной военной операции. С мужеством и отвагой они выполняют задачи, защищая мирных жителей и нашу страну. Вы — герои, достойные памяти своих предков», — обратился к присутствующим Герой России, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Краснодарского края Евгений Мосейко.