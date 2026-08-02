На Сахалине 30 человек приняли участие в проекте «Школа фермера»

Очередная волна бесплатного образовательного проекта «Школа фермера» завершилась в Сахалинской области. Его участниками при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стали 30 человек, сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли региона.
Ведущие эксперты Приморского государственного аграрно-технологического университета провели курс по направлению «Агробизнес — ведение фермерского (крестьянского) хозяйства» с углубленной специализацией в области агродронов. Особое внимание уделялось инструментам цифровой трансформации отрасли: фермеры освоили методы оптимизации рабочих процессов, научились проводить регулярный мониторинг и детальное обследование сельхозугодий с помощью аэрофотосъемки, мультиспектрального анализа и построения цифровых карт полей.
«“Школа фермера” выступает в качестве надежного ориентира в сфере аграрного предпринимательства: проект позволяет не только выявить потенциальные риски, сопряженные с ведением фермерского хозяйства, но и формировать практические навыки их эффективного нивелирования. Образовательный проект способствует подготовке квалифицированных специалистов, способных уверенно решать сложные задачи, возникающие в отрасли сельского хозяйства», — подчеркнула и. о. заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Ольга Шкардюк.
Кульминацией курса стала разработка и защита индивидуальных бизнес‑планов. По итогам обучения все выпускники получили дипломы государственного образца с отличием.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.