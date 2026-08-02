Лукашенко назвал занятие для настоящих мужчин

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским десантникам и военнослужащим сил спецопераций сил специальных операций Вооруженных Сил, поздравляя их с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба президента.
Глава государства подчеркнул, что уже почти 100 лет «голубые береты надежно стоят на страже интересов Родины». И заметил, что ежедневным трудом белорусские десантники подтверждают справедливость легендарного девиза — «Никто, кроме нас».
Лукашенко сказал, что в ВДВ всегда служили люди особой закалки, которые вписали немало славных страниц в героическую летопись Вооруженных сил.
— И в сражениях Великой Отечественной войны, и в ходе локальных конфликтов — в самых сложных условиях неустрашимые, непобедимые десантники с честью добивались всех поставленных целей, — рассказал он.
Лукашенко обратил внимание, что и сегодня личный состав сил спецопераций является достойным продолжателем традиций ВДВ.
— Зарекомендовали себя как надежный оплот интересов национальной безопасности, — подчеркнул глава государства.
Также белорусский президент назвал непременными отличительными чертами военнослужащих сил спецопераций мужество и несгибаемый характер, образцовую выучку, преданность Отечеству и любимому делу, а также несокрушимый боевой дух и стойкость.
Ветеранов ВДВ Лукашенко поблагодарил за вклад в сохранение и приумножение традиций «легендарной крылатой пехоты». А резюмируя, добавил, что служба в ВДВ является занятием для настоящих мужчин, испытанием на прочность и закалкой на всю жизнь.
— Твердо уверен, что вы никогда не подведете и всегда будете гарантом безопасности нашей страны и спокойствия граждан, — заключил президент Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко потребовал от КГК взвешенных действий.