Лукашенко назвал занятие для настоящих мужчин

Ветеранов ВДВ Лукашенко поблагодарил за вклад в сохранение и приумножение традиций «легендарной крылатой пехоты». А резюмируя, добавил, что служба в ВДВ является занятием для настоящих мужчин, испытанием на прочность и закалкой на всю жизнь.