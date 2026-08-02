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Лукашенко назвал занятие для настоящих мужчин

Лукашенко обратился к белорусским десантникам и назвал занятие для настоящих мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским десантникам и военнослужащим сил спецопераций сил специальных операций Вооруженных Сил, поздравляя их с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что уже почти 100 лет «голубые береты надежно стоят на страже интересов Родины». И заметил, что ежедневным трудом белорусские десантники подтверждают справедливость легендарного девиза — «Никто, кроме нас».

Лукашенко сказал, что в ВДВ всегда служили люди особой закалки, которые вписали немало славных страниц в героическую летопись Вооруженных сил.

— И в сражениях Великой Отечественной войны, и в ходе локальных конфликтов — в самых сложных условиях неустрашимые, непобедимые десантники с честью добивались всех поставленных целей, — рассказал он.

Лукашенко обратил внимание, что и сегодня личный состав сил спецопераций является достойным продолжателем традиций ВДВ.

— Зарекомендовали себя как надежный оплот интересов национальной безопасности, — подчеркнул глава государства.

Также белорусский президент назвал непременными отличительными чертами военнослужащих сил спецопераций мужество и несгибаемый характер, образцовую выучку, преданность Отечеству и любимому делу, а также несокрушимый боевой дух и стойкость.

Ветеранов ВДВ Лукашенко поблагодарил за вклад в сохранение и приумножение традиций «легендарной крылатой пехоты». А резюмируя, добавил, что служба в ВДВ является занятием для настоящих мужчин, испытанием на прочность и закалкой на всю жизнь.

— Твердо уверен, что вы никогда не подведете и всегда будете гарантом безопасности нашей страны и спокойствия граждан, — заключил президент Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко потребовал от КГК взвешенных действий.

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