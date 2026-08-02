С начала лета в водоемах Ростовской области утонули 24 человека

Количество утонувших в донских водоемах увеличилось с начала лета 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Юг» сообщил главный государственный инспектор Ростовской области по маломерным судам Вячеслав Каргин.
По словам спикера, в донском регионе с начала лета утонули 24 человека, включая троих детей, а в прошлом году за такой же период — 19.
Специалист связывает это с беспечным поведением отдыхающих, а также с сокращением количества официальных пляжей в Ростовской области. Если в 2025 году их было 96, то в этом — 82. Вот люди и купаются в непредназначенных для этого местах.
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