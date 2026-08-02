Участок за «Сургутнефтегазом» на улице Гагарина в Калининграде хотят отдать под многоэтажное жильё

В действующем генеральном плане Калининграда массив относится к коммунально-складской зоне. Проектом предлагается перевести землю под застройку многоэтажными жилыми домами (девять и более этажей). Расчётная численность населения при таком развитии оценивают в 495 человек. Закрыть потребность в социальной инфраструктуре планируют за счёт существующих школ и детских садов. Целью изменений называют «наиболее рациональное использование территории».