Участок за «Сургутнефтегазом» на улице Гагарина в Калининграде хотят отдать под многоэтажное жильё

Участок за АЗС «Сургутнефтегаз» на улице Гагарина в Калининграде хотят отдать под многоэтажное жильё. Вопрос изменения генерального плана города вынесли на общественные обсуждения. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации Калининграда.
Согласно пояснительной записке, власти хотят изменить функциональное назначение участков с кадастровыми номерами 39:15:132512:35, 39:15:132512:549, 39:15:132512:552. Общая площадь территории составляет 1,1 гектара. На ней располагается салон по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей. Со стороны улицы Гагарина земля соседствует с заправкой «Сургутнефтегаза». С других направлений участок окружают озеленённые территории, среди которых недавно созданный парк Тихий.
В действующем генеральном плане Калининграда массив относится к коммунально-складской зоне. Проектом предлагается перевести землю под застройку многоэтажными жилыми домами (девять и более этажей). Расчётная численность населения при таком развитии оценивают в 495 человек. Закрыть потребность в социальной инфраструктуре планируют за счёт существующих школ и детских садов. Целью изменений называют «наиболее рациональное использование территории».
Замечания и предложения по проекту принимают до 10 августа. Их можно оставить через форму на сайте администрации Калининграда.
Отметим, что парк Тихий создали в 2022 году. Им стала бывшая территория кладбища на улице Гагарина. Каждую весну там проводят субботники. Общая площадь зелёной зоны составляет почти девять гектаров.