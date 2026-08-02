Лжесантехник из Березников получил 3,5 года колонии за обман пенсионеров и кражи

Следствие и суд установили, что с апреля по декабрь 2025 года мужчина приходил к пожилым людям, представляясь сантехником. Он убеждал пенсионеров, что в их квартирах необходимо провести ремонт, и предлагал купить для этого трубы и другие материалы. Получив деньги, выполнять обещанные работы он не собирался. Таким способом злоумышленник похитил у потерпевших более 80 тысяч рублей.