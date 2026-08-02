В цифровом навигаторе Ульяновской области появились новые ресурсы

Новые каналы были добавлены в цифровой навигатор Ульяновской области, который работает в национальном мессенджере «Макс». Сервис был создан в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в правительстве региона.
Теперь в навигаторе доступны официальные каналы телекомпании «Репортер 73», Общественной палаты, регионального отделения Социального фонда России, управления Росреестра, Государственного архива Ульяновской области и Государственного архива новейшей истории региона, Ульяновского института гражданской авиации, управления гражданской защиты и другие. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.
«С помощью навигатора можно найти информационный ресурс по многим темам: официальные каналы органов власти, культурные события, социальная защита, новости региона и другие. Удобный поиск и тематические группировки разделов помогут выбрать нужный», — отметил и. о. директора «Корпорации развития интернет-технологий — многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» Сергей Макаров.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.