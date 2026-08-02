Для жителей НАО организуют туристический поход

Двухдневный туристический поход в районе озера Васькино в Ненецком автономном округе (НАО) пройдет 7−8 августа в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития и связи региона.
Маршрут похода заявлен как некатегорийный, что делает его идеальным выбором даже для начинающих туристов. Участников ждет полноценное погружение в атмосферу походной жизни: разбивка палаточного лагеря, приготовление пищи на костре, изучение основ туризма и ориентирование на местности. Не менее важными составляющими станут командная работа, возможность завести новые знакомства и яркие впечатления от пребывания на свежем воздухе.
Участниками похода станут жители НАО, достигшие 14-летнего возраста. Организационное собрание пройдет 5 августа. Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону: 8 (81853) 6−01−88 или по электронной почте: rcdnao@mail.ru.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.