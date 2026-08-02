Некоторые белорусы могут получить доплату, работая непостоянно

Юрист пояснила, что при решении вопроса о премиях и доплатах учитывается фактическая занятость (не менее 80% от продолжительности ежедневной смены). При этом сезонным сотрудникам должны выплачивать доплаты в том же порядке и размерах, как и другим работникам. Это определяет Положение об оплате труда и коллективный договор в организации.