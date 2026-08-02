Некоторые белорусы могут получить доплату, работая непостоянно

В Федерации профсоюзов Беларуси рассказали о доплатах, которые могут получить белорусы, работая не постоянно, а только на сезонных работах.
По словам профсоюзного юриста Галины Зубрицкой, некоторые работники, занятые на сезонных работах, могут сталкиваться с вредными условиями труда.
— Сезонные работники в Беларуси имеют право на все основные надбавки, премии и компенсации наравне с постоянными работниками, — подчеркнула она.
Юрист пояснила, что при решении вопроса о премиях и доплатах учитывается фактическая занятость (не менее 80% от продолжительности ежедневной смены). При этом сезонным сотрудникам должны выплачивать доплаты в том же порядке и размерах, как и другим работникам. Это определяет Положение об оплате труда и коллективный договор в организации.
Но сезонным работникам могут не начислять специфические выплаты, которые рассчитываются на долгосрочную перспективу — надбавки за выслугу лет или «13-ю зарплату» по итогам года. Однако сезонные работники получают денежные доплаты, дополнительные отпуска и имеют право на сокращенный рабочий день.
К слову, ежегодно на временных работах в сезон трудятся десятки тысяч белорусов.
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