Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в зону СВО

Два транспортных средства отправились в Белгородскую область, где часть гумгруза будет передана военнослужащим-нижегородцам. Далее гумпомощь доставят в ДНР нижегородским медикам. А через один из центров помощи в Белгороде часть гумгруза передадут для мирных граждан, находящихся в пунктах временного размещения. Также будут переданы учебные пособия и художественная литература.