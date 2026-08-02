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Очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в зону СВО

В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин.

Источник: Время

Гуманитарный груз с помощью участникам специальной военной операции (СВО) и жителям освобожденных территорий отправили из села Дивеева Нижегородской области в День памяти преподобного Серафима Саровского, 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин.

На пути гумконвоя состоялся молебен, его совершил помощник благочинного Дивеевского округа по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Антоний Белов.

В составе груза — инструменты и материалы для оборудования блиндажей, маскировочные сети, медизделия и медикаменты и многое другое.

Два транспортных средства отправились в Белгородскую область, где часть гумгруза будет передана военнослужащим-нижегородцам. Далее гумпомощь доставят в ДНР нижегородским медикам. А через один из центров помощи в Белгороде часть гумгруза передадут для мирных граждан, находящихся в пунктах временного размещения. Также будут переданы учебные пособия и художественная литература.

Второй этап отправки гуманитарного груза запланирован на 3 августа.

Последняя часть груза будет отправлена в Брянскую область, где Нижегородская епархия и «Духовное наследие» занимаются обустройством полевого храма.