В Волгограде разработали непотопляемый безэкипажный катер-катамаран

В Волгограде разработали беспилотный катер-катамаран «Avatar 001». За счет материала корпуса и инженерной архитектуры маломерное судно практически непотопляемо.
Как рассказал руководитель предприятия Дмитрий Козлов, разработка полностью местная: и чертежи, и сборка выполнены в Волгограде. Доля российских комплектующих и материалов достигает 90 процентов.
Длина БЭК — 4 метра, ширина — 2,35 метра и высота — 1,6 метра. Судно можно вести двумя способами: вручную с пульта (дальность — до 30 километров) или по заранее заложенному в память маршруту.
Грузоподъемность, в зависимости от модификации, от 100 до 500 килограммов. Электродвигатель разгоняет катер до 15 километров в час. Время автономной работы: до 8 часов в зависимости от нагрузки и скорости хода.
Катер может применяться для мониторинга речной поверхности, доставки грузов и патрулирования акватории.