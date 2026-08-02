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В Волгограде разработали непотопляемый безэкипажный катер-катамаран

В Волгограде разработали беспилотный катер-катамаран «Avatar 001». За счет материала корпуса и инженерной архитектуры маломерное судно практически непотопляемо.

Источник: "Российская газета"

В Волгограде разработали беспилотный катер-катамаран «Avatar 001». За счет материала корпуса и инженерной архитектуры маломерное судно практически непотопляемо.

Как рассказал руководитель предприятия Дмитрий Козлов, разработка полностью местная: и чертежи, и сборка выполнены в Волгограде. Доля российских комплектующих и материалов достигает 90 процентов.

Длина БЭК — 4 метра, ширина — 2,35 метра и высота — 1,6 метра. Судно можно вести двумя способами: вручную с пульта (дальность — до 30 километров) или по заранее заложенному в память маршруту.

Грузоподъемность, в зависимости от модификации, от 100 до 500 килограммов. Электродвигатель разгоняет катер до 15 километров в час. Время автономной работы: до 8 часов в зависимости от нагрузки и скорости хода.

Катер может применяться для мониторинга речной поверхности, доставки грузов и патрулирования акватории.