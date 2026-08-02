В Алтайском крае обновят более 10 км трассы Новокалманка — Смоленское

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проходят на более чем 10 км дороги Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка — Петропавловское — Смоленское в Алтайском крае. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Реконструкция охватила Усть-Калманский и Петропавловский районы. Участки трассы расположены вблизи двух населенных пунктов — Новокалманка и Николаевка.
В Усть-Калманском районе дорожники обновляют участок, который начинается на въезде в село Новокалманка и захватывает центральную часть населенного пункта. На отрезке уже выполнено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будет укреплено основание проезжей части, уложен нижний и верхний слои асфальтобетона и укреплены обочины.
В Петропавловском районе работы ведутся на участке за селом Николаевка. Специалисты уже провели фрезерование старого покрытия, устроили прочное основание из щебеночно-песчаной смеси, сейчас они укладывают нижний слой асфальта. После этого ремонтники приступят к устройству верхнего слоя, укрепят обочины, нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.