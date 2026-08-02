В Алтайском крае обновят более 10 км трассы Новокалманка — Смоленское

В Усть-Калманском районе дорожники обновляют участок, который начинается на въезде в село Новокалманка и захватывает центральную часть населенного пункта. На отрезке уже выполнено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будет укреплено основание проезжей части, уложен нижний и верхний слои асфальтобетона и укреплены обочины.