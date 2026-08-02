Волгоградские врачи спасли пациента, у которого на осмотре остановилось сердце

Медики начали длительную сердечно-легочную реанимацию. Им удалось снова запустить сердце, после чего мужчину поместили в палату интенсивной терапии и ввели в искусственную кому. Дальше за его лечение взялись ведущие специалисты Волгоградской области — они подключились через телемедицинские консультации.