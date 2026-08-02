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Бесплатные консультации юристов пройдут в Волжском 4 августа

В Волжском 4 августа с 9:00 до 12:00 пройдут бесплатные юридические консультации для всех желающих.

Волжане смогут бесплатно разобраться в правовых вопросах уже в ближайший вторник. 4 августа в городе пройдёт Единый день бесплатной юридической помощи, консультации будут доступны с 9:00 до 12:00 в малом зале администрации на проспекте Ленина, 21.

Как сообщили в администрации Волжского, специалисты помогут разобраться с вопросами по гражданскому, семейному, трудовому, жилищному и социальному законодательству. Отдельно юристы проконсультируют по нотариальным действиям, исполнительному производству, а также по мерам поддержки участников СВО и их семей.

За советом можно будет обратиться к представителям Государственного юридического бюро региона, фонда «Защитники Отечества», Социального фонда, службы судебных приставов, ТФОМС и Ассоциации юристов России. Приём также проведут адвокаты, нотариусы и юристы администрации.

Акция проходит каждый первый вторник месяца по инициативе регионального управления Минюста при поддержке городской администрации.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о том, какие законы вступили в силу с 1 августа.