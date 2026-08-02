Бесплатные консультации юристов пройдут в Волжском 4 августа

Как сообщили в администрации Волжского, специалисты помогут разобраться с вопросами по гражданскому, семейному, трудовому, жилищному и социальному законодательству. Отдельно юристы проконсультируют по нотариальным действиям, исполнительному производству, а также по мерам поддержки участников СВО и их семей.