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Белорусский психолог сказала, как понять, что нужно увольняться с работы

Психолог объяснила, как белорусам понять, что нужно увольняться с работы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как белорусам понять, что нужно увольняться с работы из-за стресса. Об этом психолог Екатерина Бонадысева рассказала «Мiнскай праўдзе».

Эксперт отметила, что белорусы зачастую сталкиваются на работе с эмоциональным истощением и стрессом. Первыми признакам того, что хроническая усталость переросла в стресс, будут подсказки организма. Задуматься об увольнении стоит, если не удается восстановиться за выходные, мучает бессонница, есть потеря аппетита и острая реакция на критику.

Психолог добавила, что выделяют две группы источников стресса на работе: внешние и внутренние. На внешние — токсичный коллектив и начальника-самодура работник не может повлиять. А внутренние: перфекционизм, синдромы самозванца и спасателя, неумение отстаивать личные границы можно проработать и устранить.

— Решение о смене работы нужно принимать буквально на весах. И, если внешних факторов, которые вызывают стресс, больше, чем внутренних, то стоит увольняться, — рекомендует психолог.

Тем временем некоторые белорусы могут получить доплату работая непостоянно.

А еще ранее Минтруда сказало, как белорусам получить от государства от 5834 до 10607.

И мы писали, что семья из Беларуси задолжала клинике в ЕС €70 тысяч, когда один из супругов заболел на отдыхе: «Потребовалась эвакуация санавиацией».