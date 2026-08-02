Белорусский психолог сказала, как понять, что нужно увольняться с работы

Эксперт отметила, что белорусы зачастую сталкиваются на работе с эмоциональным истощением и стрессом. Первыми признакам того, что хроническая усталость переросла в стресс, будут подсказки организма. Задуматься об увольнении стоит, если не удается восстановиться за выходные, мучает бессонница, есть потеря аппетита и острая реакция на критику.