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Региональный чемпионат по пляжному волейболу прошел в Сыктывкаре

В соревнованиях приняли участие 11 женских и 12 мужских команд.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат Республики Коми и региональные соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд ветеранов состоялись на пляже «Кируль» в Сыктывкаре. Состязания были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.

В соревнованиях приняли участие 11 женских и 12 мужских команд из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Княжпогостского и Удорского районов. В чемпионате Республики Коми у женщин все три призовых места заняли сыктывкарские пары. Среди мужчин победили сыктывкарцы, а также представители Ухты и Воркуты.

По итогам игр в республиканских соревнованиях среди женских команд первыми стали жительницы Сыктывкара. Серебро также завоевала команда из Сыктывкара. Замкнули тройку призеров спортсменки из Ухты.

У мужчин победила команда Сыктывдинского района, ухтинцы — на втором месте. Бронзу завоевала команда Удорского района.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.