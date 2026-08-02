Региональный чемпионат по пляжному волейболу прошел в Сыктывкаре

Чемпионат Республики Коми и региональные соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских команд ветеранов состоялись на пляже «Кируль» в Сыктывкаре. Состязания были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
В соревнованиях приняли участие 11 женских и 12 мужских команд из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Княжпогостского и Удорского районов. В чемпионате Республики Коми у женщин все три призовых места заняли сыктывкарские пары. Среди мужчин победили сыктывкарцы, а также представители Ухты и Воркуты.
По итогам игр в республиканских соревнованиях среди женских команд первыми стали жительницы Сыктывкара. Серебро также завоевала команда из Сыктывкара. Замкнули тройку призеров спортсменки из Ухты.
У мужчин победила команда Сыктывдинского района, ухтинцы — на втором месте. Бронзу завоевала команда Удорского района.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.