Николай Тарануха официально возглавил аэропорт Перми

В АО «Международный аэропорт Пермь» назначен новый генеральный директор. Им стал Николай Тарануха, который ранее занимал должность исполнительного директора предприятия. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».
Николай Тарануха сменил на этом посту Дмитрия Будрина, который руководил аэропортом с начала июня и до этого работал техническим директором компании.
До него аэропортом руководила Светлана Архипова. Она возглавляла предприятие с 2025 года, а ранее много лет была заместителем генерального директора. В компании сообщили, что она завершила работу в связи с выходом на пенсию.
О назначении Николая Таранухи генеральным директором стало известно еще 2 июня. Ранее он работал в структурах «Новапорт Холдинг», а с 2021 года руководил аэропортом Кемерово. После назначения его представили властям Пермского края.
По данным источников, в первое время Тарануха занимал должность исполнительного директора, поскольку его кандидатура проходила согласование в Росавиации. На этот период обязанности генерального директора исполнял Дмитрий Будрин.