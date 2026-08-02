Архитектора Ирину Маркину, защищавшую калининградское наследие от спорных решений, позвали в совет службы ОКН

Ирина Маркина известна своей последовательной позицией по вопросам сохранения исторической среды Калининграда. Она выступала против сноса старых зданий без учёта мнения горожан и специалистов, критиковала реконструкцию Кройц-аптеки и призывала бережно относиться к довоенной застройке. Архитектор заявляла, что Дом Советов не должен был находиться рядом с руинами Королевского замка, а борьба со всем «немецким» мешает осмысленному отношению к наследию региона.