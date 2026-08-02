Что запрещено на Онуфрия Молчаливого, 3 августа 2026

В светском календаре 3 августа мирно соседствуют сочная гастрономия и глубокая социальная ответственность.
День арбуза — о самом большом и самом летнем плоде на планете, о празднике щедрости природы и простых радостях.
А Международный день планирования семьи — о важном праве человека, о здоровье будущих поколений и о личной ответственности.
Арбуз: из гробниц фараонов на праздничный стол.
Всемирный день арбуза, который ведёт свою историю из США, где его называют National Watermelon Day. Главная традиция — фестивали: конкурсы «арбузный обжора», шашки с арбузами и дынями, парад Королевы арбузов.
Арбуз — ягода, и его история начинается в Южной Африке, где до сих пор растут дикие, горькие сородичи. Уже в XX веке до н.э. арбузы клали в гробницы фараонов, в том числе Тутанхамона. В Европу арбуз попал между XI и XIV веками и был дорогим лакомством, доступным только знати. В России выращивать арбузы начали в XVII веке в Астрахани, а популярность они обрели при Петре I.
Право выбора: 50 лет на страже репродуктивной свободы.
У Дня планирования семьи — другой вектор. Он берёт начало в 1968 году, когда на Международной конференции по правам человека в Тегеране право родителей «свободно и ответственно определять количество детей» было признано неотъемлемым правом человека.
Это право закрепляет за женщинами возможность самостоятельно решать, когда и сколько детей иметь. Планирование семьи — это не только контрацепция, но и доступная информация, медицинская помощь, снижение числа абортов и социального сиротства. Организация Объединённых Наций, Фонд народонаселения (ЮНФПА) и правительства десятков стран работают над тем, чтобы сделать услуги планирования семьи доступными даже в самых отдалённых уголках планеты.
Онуфрий Молчаливый: отказ от слов.
В православном мире 3 августа Преподобного Онуфрия Молчаливого (Онуфрия Печерского) — святого XII века, монаха Киево-Печерской лавры. Он прославился своим строгим аскетизмом и обетом молчания, живя в затворе в Ближних (Антониевых) пещерах. В молчании он видел не просто отказ от слов, а путь к духовному совершенству и борьбу с нечистой силой. Именно в честь его подвига день и получил своё народное название. Его нетленные мощи до сих пор покоятся в Киево-Печерской лавре и почитаются как чудотворные.
Поэтому и в народе день этот был особенным, «тихим днем», в котором церковное почитание отшельника слилось с вековыми крестьянскими традициями. В народном календаре эта дата известна как Онуфрий Молчаливый (или Безмолвник) — день, когда даже самая обыденная работа требовала от человека полной сосредоточенности, внутреннего молчания и глубокого уважения к слову.
«Онуфрий Молчаливый» — это день тишины, труда и подготовки к осени. Крестьяне верили, что пустые разговоры, шум и ссоры в этот день могут навлечь беду на дом и урожай. Поэтому главное правило дня было — работать молча.
Традиции 3 августа: как выйти замуж.
В этот день приводили в порядок закрома. Хозяева тщательно осматривали и готовили места для хранения нового урожая. Проверяли амбары и погреба, искали гнилые доски, меняли проржавевшие гвозди, чтобы запасы не испортились от сырости и мышей. Хорошо проветривали и просушивали помещения. Считалось, что если навести порядок в кладовой 3 августа, то весь год в семье будет достаток.
Женщины занимались рукоделием: пряли, вышивали, ткали, но делали это молча. Даже замешивая тесто для хлеба, женщины хранили молчание, вкладывая в него чистые помыслы. Мужчины отправлялись на одинокую созерцательную работу — чинили ограды, осматривали угодья.
В проветренные и просушенные амбары запускали кошек, чтобы они изловили мышей и крыс, тем самым защитив зерно от порчи.
3 августа во многих регионах начинали собирать упавшие яблоки, из которых варили компоты и домашнее вино. Существовала и красивая традиция для девушек на выданье. Считалось, что если незамужняя девица проведёт день в полном молчании, а вечером сходит в церковь и помолится о встрече с хорошим женихом, то вскоре она успешно выйдет замуж.
Запреты Онуфриева дня: чужое не носить.
Чего категорически нельзя делать 3 августа?
Пустословить, шуметь, ссориться и сплетничать. Любые пустые разговоры, громкий смех, пение, крики, ссоры и сплетни могли привлечь в дом нечистую силу, навлечь беду и разлад в семье. Наши предки верили, что всё сказанное в этот день имеет вес, а негативные слова возвращаются к отправителю с утроенной силой.
Брать в руки острые предметы без крайней нужды. Случайная рана, полученная 3 августа, могла заживать очень долго, так как, по поверью, через неё нечистая сила вытягивала жизненные силы человека.
Купаться в открытых водоёмах. Наши предки верили, что с этого дня вода в реках и озёрах начинает цвести и «кишеть нечистью». Кроме того, купание могло навлечь болезни и неприятности.
Есть свежие яблоки. Считалось, что употребление сырых яблок до Яблочного Спаса (19 августа) могло вызвать проблемы с желудком. Поэтому плоды ели только в переработанном виде (компоты, варенье).
Отказывать в помощи и милостыне. Отказавший нуждающемуся мог сам оказаться в трудной ситуации и навлечь на свой дом череду несчастий.
Лениться, долго спать и оставлять беспорядок. 3 августа считалось днём труда и молитвы. Безделье, разбросанные вещи и немытая посуда сулили финансовые потери и нищету.
Надевать чужую одежду. Чужая одежда могла передать не только энергетику, но и судьбу прежнего владельца, что сулило хозяину разные проблемы.
Как прожить 3 августа: проявите милосердие.
15 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Устройте «день цифрового детокса». Отключите уведомления на телефоне, выйдите из всех мессенджеров и соцсетей. Проведите день в информационной тишине, оградив себя от шума новостей и пустых переписок.
Практикуйте осознанную речь. Весь день старайтесь говорить только по делу, избегая пустой болтовни, сплетен и жалоб. Это отличная практика для развития осознанности и самоконтроля.
Наведите порядок в «закромах». Вместо амбаров и погребов займитесь ревизией домашних запасов: переберите крупы, проверьте сроки годности консервов, наведите порядок в холодильнике. Это поможет избежать порчи продуктов и сэкономить бюджет.
Посвятите день творчеству или хобби. Займитесь делом, требующим сосредоточенности и внимания. Это может быть рисование, вышивание, вязание, сборка пазлов или моделирование.
Откажитесь от многозадачности. Выберите одно важное дело и посвятите ему всё своё внимание, не отвлекаясь на соцсети и посторонние разговоры. Качество работы обязательно улучшится.
Проявите милосердие. Помогите нуждающемуся: переведите небольшую сумму в благотворительный фонд, накормите бездомное животное или просто поддержите словом того, кто в этом нуждается.
Устройте «день без шума». Проведите вечер в тишине: выключите телевизор и громкую музыку. Почитайте книгу, послушайте успокаивающую музыку или просто пообщайтесь с семьёй шепотом.
Откажитесь от острых предметов без нужды. Хотя бы сегодня будьте особенно аккуратны с ножами и ножницами. Это убережёт вас от случайных порезов.
Наденьте свою, а не чужую одежду. Откажите de0 сь от оверсайза или винтажных вещей с чужого плеча. Пусть сегодня ваш образ будет полностью вашим.
Почитайте духовную или философскую литературу. Углубитесь в книгу, которая заставляет задуматься. Это станет отличной альтернативой пустым разговорам.
Планируйте осень. Этот день — рубеж между летом и осенью. Самое время подумать о планах на предстоящий сезон, составить список дел.
Поиграйте с детьми в «молчанку». Превратите древнюю традицию в весёлую семейную игру. Кто дольше всех промолчит, получит приз.
Устройте «день без жалоб». Постарайтесь весь день не жаловаться на жизнь, здоровье, погоду. Замечайте и цените хорошее, и, возможно, хорошего в вашей жизни станет больше.
Займитесь планированием бюджета. Вместо того чтобы брать или давать в долг, составьте личный финансовый план на месяц. Это укрепит ваше материальное благополучие.
Откажитесь от скоромной пищи в этот день. Постное питание помогает очистить не только тело, но и мысли, что идеально сочетается с общей атмосферой тишины и сосредоточения.
Приметы дня на 3 августа:
Если ночь на Онуфрия свежая и прохладная — зима будет ранней, морозной и долгой.
Гроза 3 августа — к долгой и сырой осени.
Сороки громко кричат — к тёплой зиме.
Много желудей на дубе — к богатому урожаю.
Обильная утренняя роса — к плохому урожаю льна.
Тёплая и сырая погода — к обильному урожаю грибов.
Утренний туман в низинах — к теплу и ясному дню.
Тихий дождь — к хорошему урожаю грибов.