Что запрещено на Онуфрия Молчаливого, 3 августа 2026

В православном мире 3 августа Преподобного Онуфрия Молчаливого (Онуфрия Печерского) — святого XII века, монаха Киево-Печерской лавры. Он прославился своим строгим аскетизмом и обетом молчания, живя в затворе в Ближних (Антониевых) пещерах. В молчании он видел не просто отказ от слов, а путь к духовному совершенству и борьбу с нечистой силой. Именно в честь его подвига день и получил своё народное название. Его нетленные мощи до сих пор покоятся в Киево-Печерской лавре и почитаются как чудотворные.