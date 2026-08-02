В Карелии за 3 месяца восстановили более 5,6 тысячи гектаров леса

По состоянию на 16 июня лесовосстановление в Карелии уже провели на площади более 5,6 тыс. га. Из них почти 4,4 тыс. га — это искусственное воспроизводство лесов. Дефицита посадочного и посевного материала для лесовосстановления в республике нет.