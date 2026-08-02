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В Карелии за 3 месяца восстановили более 5,6 тысячи гектаров леса

Из них почти 4,4 тыс. га — это искусственное воспроизводство.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 5,6 тыс. га леса восстановили на территории Карелии в период с апреля по июнь. Подобные работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации главы республики.

Всего в этом году лесовосстановление в регионе пройдет на площади 24,7 тыс. га. Арендаторы лесных участков традиционно делают упор на искусственное лесовосстановление, чтобы успеть выполнить посадки сеянцев и посев семян до установления жаркой погоды.

По состоянию на 16 июня лесовосстановление в Карелии уже провели на площади более 5,6 тыс. га. Из них почти 4,4 тыс. га — это искусственное воспроизводство лесов. Дефицита посадочного и посевного материала для лесовосстановления в республике нет.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.