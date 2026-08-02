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Белорусский нейропсихолог сказала, по каким признакам можно выявить нарушение письменной речи у ребенка

Белорусский нейропсихолог назвала признаки нарушения письменной речи у ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Нейропсихолог сказала белорусским родителям, какие признаки нужно не пропустить, чтобы выявить дислексию у ребенка, пишет БелТА.

По словам нейропсихолога Анастасии Гаурилюс, дислексия является нарушением письменной речи и не связана с нарушением интеллекта.

— Проявляется достаточно часто, в современной жизни количество случаев растет, — заметила специалист.

Ребенок с дислексией путает буквы, иногда не очень хорошо их различает, трудно ориентируется на листе бумаги, когда делает записи. Из-за этих признаков, когда предметы усложняются, у ребенка могут появится тревожность, даже могут быть депрессивные проявления, агрессия. Ребенок будет очень много времени тратить на то, чтобы выполнить задания, а, следовательно, быстрее истощаться.

— В некоторых случаях дети с нарушением речи воспринимают себя как тотально больных, — отметила нейропсихолог.

И добавила, что дислексия поддается коррекции, для чего есть целая система работы, позволяющая снизить проявления.

Тем временем белорусский педиатр назвала самую распространенную аллергию у детей.

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