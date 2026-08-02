Белорусский нейропсихолог сказала, по каким признакам можно выявить нарушение письменной речи у ребенка

Ребенок с дислексией путает буквы, иногда не очень хорошо их различает, трудно ориентируется на листе бумаги, когда делает записи. Из-за этих признаков, когда предметы усложняются, у ребенка могут появится тревожность, даже могут быть депрессивные проявления, агрессия. Ребенок будет очень много времени тратить на то, чтобы выполнить задания, а, следовательно, быстрее истощаться.