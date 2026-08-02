Фермер из Воронежской области должна вернуть в бюджет более 2,4 млн рублей

История началась в 2018 году. Тогда ведомство заключило соглашение с главой КФХ о выделении субсидии из облбюджета. Деньги предназначались на покрытие расходов, связанных с производством товаров и оказанием услуг. При этом фермершу заранее предупредили об условии: если КФХ ликвидируют в течение пяти лет с момента получения средств, грант придется вернуть. Срок запрета на закрытие хозяйства истекал 20 июля 2023 года.