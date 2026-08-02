В Удмуртии из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю погибли три человека

В разговоре с «Лентой.ру» Матвийчук отметил, что необходимо учитывать и другие обстоятельства. По его словам, ~в России могут работать проплаченные диверсанты~: они запускают дроны из глухих мест — заброшенных деревень, СНТ и лесов. Кроме того, для скрытной транспортировки и старта БПЛА могут применяться обычные грузовики, уточнил он.