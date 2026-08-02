Стартап Тюменского госуниверситета стал резидентом Тюменского технопарка

Список резидентов Тюменского технопарка пополнил стартап «Ай Ред Тим» от учащихся Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Теперь им доступны дополнительные меры поддержки по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в учебном заведении.
Резидентство предусматривает включение проекта в реестр инновационных проектов региона, поддержку при подготовке заявок на гранты Фонда содействия инновациям, а также возможность получения статуса резидента «Сколково». Ранее стартап получил грант Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1» на реализацию проекта «Разработка веб-сервиса для автоматического анализа защищенности больших языковых моделей».
В команду стартапа входят сотрудники и обучающиеся Школы компьютерных наук ТюмГУ. При подготовке заявок и бизнес-плана они использовали инструменты, ранее освоенные на стратегических сессиях и проектных практикумах, организованных директором Школы компьютерных наук ТюмГУ, профессором Евгением Вдовиным.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.