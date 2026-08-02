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Стартап Тюменского госуниверситета стал резидентом Тюменского технопарка

В команду стартапа входят сотрудники и обучающиеся Школы компьютерных наук.

Источник: Национальные проекты России

Список резидентов Тюменского технопарка пополнил стартап «Ай Ред Тим» от учащихся Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Теперь им доступны дополнительные меры поддержки по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в учебном заведении.

Резидентство предусматривает включение проекта в реестр инновационных проектов региона, поддержку при подготовке заявок на гранты Фонда содействия инновациям, а также возможность получения статуса резидента «Сколково». Ранее стартап получил грант Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1» на реализацию проекта «Разработка веб-сервиса для автоматического анализа защищенности больших языковых моделей».

В команду стартапа входят сотрудники и обучающиеся Школы компьютерных наук ТюмГУ. При подготовке заявок и бизнес-плана они использовали инструменты, ранее освоенные на стратегических сессиях и проектных практикумах, организованных директором Школы компьютерных наук ТюмГУ, профессором Евгением Вдовиным.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.