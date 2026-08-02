В Мурманской области отремонтировали автодорогу Кандалакша — Полярные Зори

Выборочный ремонт трассы Кандалакша — Полярные Зори завершился в Мурманской области. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Реконструкция затронула участок с 3-го по 12-й км. Подрядная организация уложила новое асфальтобетонное покрытие и расчистила полосу отвода от кустарника и мелколесья. Дополнительно укреплено 10 тыс. кв. м откосов материалом от фрезерования, нанесена горизонтальная разметка, а на 8-м км заменена водопропускная труба.
Автомобильная дорога Кандалакша — Полярные Зори является дублирующим маршрутом федеральной дороги Р-21 «Кола», обеспечивая подъезд к Кольской АЭС и Нивским ГЭС. Также она служит круглогодичным проездом для жителей поселка Нивского к объектам социальной инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.