Жители Ростовской области получили 7,6 млрд рублей по больничным

С начала года жители Ростовской области получили 7,6 млрд рублей по пособиям временной нетрудоспособности. Региональное отделение Социального фонда России оплатило более 428 тыс.электронных больничных листов. Размер выплаты напрямую зависит от зарплаты и трудового стажа. При стаже от 8 лет полагается 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%. Если стаж менее полугода, сумма пособия не превышает МРОТ. Больничные оформляются исключительно в электронном виде, а данные автоматически поступают из медицинских учреждений в СФР. Выплата производится в течение 10 дней после закрытия листа нетрудоспособности. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а начиная с четвёртого дня — Соцфонд.