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Адвокат сказала, в каком случае белорусов лишают премии после отпуска

Белорусский адвокат сказала, могут ли в Беларуси лишить премии после отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат объяснила, можно ли в Беларуси лишить сотрудника премии после отпуска, пишет «Мiнская праўда».

Так, по словам адвоката Минской городской коллегии адвокатов Дарьи Хаткевич, лишение премии по белорусскому трудовому законодательству подразумевает под собой дисциплинарную ответственность. И сделать это наниматель может только за совершение дисциплинарного проступка.

— Лишение премии в качестве наказания за отсутствие на рабочем месте в период отпуска является незаконным, — подчеркнула специалист.

Но адвокат заметила, что если премию рассчитывают пропорционально отработанному времени, то за неполный месяц ее размер также будет меньшим. Однако, если стимулирующие выплаты выплачиваются за достижение конкретных показателей и работником они были выполнены, невзирая на отпуск, то и у нанимателя нет правовых оснований, чтобы снижать выплаты.

Тем временем некоторые белорусы могут получить доплату работая непостоянно.

А еще белорусский психолог сказала, как понять, что нужно увольняться с работы.