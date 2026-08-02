Адвокат сказала, в каком случае белорусов лишают премии после отпуска

Но адвокат заметила, что если премию рассчитывают пропорционально отработанному времени, то за неполный месяц ее размер также будет меньшим. Однако, если стимулирующие выплаты выплачиваются за достижение конкретных показателей и работником они были выполнены, невзирая на отпуск, то и у нанимателя нет правовых оснований, чтобы снижать выплаты.