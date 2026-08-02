Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Командующий силами спецопераций ВС Беларуси рассказал, что уже создан один батальон четвертой десантно-штурмовой бригады. И что в 2026 году планируется сформировать еще один, а также подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.