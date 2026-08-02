Беларусь создает новую десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

В Беларуси на границе с Украиной будет создана новая десантно-штурмовая бригада. Подробнее командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич рассказал в эфире «ВоенТВ».
Так, в ВС Беларуси продолжают формировать новое крупное военное соединение — четвертую по счету десантно-штурмовую бригаду. Работа была развернута в начале 2026 года.
— Уже в следующем году подразделение будет дислоцироваться под Гомелем, — пояснил военачальник.
Командующий силами спецопераций ВС Беларуси рассказал, что уже создан один батальон четвертой десантно-штурмовой бригады. И что в 2026 году планируется сформировать еще один, а также подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.
— Уже сформирован ряд частей и подразделений, набраны офицеры и призван личный состав, — уточнил он.
Новая бригада получила номер 37. К слову, в Беларуси действуют три таких бригады: 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и 5-я в Марьиной Горке. Новая.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал занятие для настоящих мужчин.
Кроме того, белорусский лидер потребовал от КГК взвешенных действий.