Белорусский врач сказала, что делать для снижения риска лейкемии

Заместитель директора по трансфузиологии Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Лариса Гущина сказала sb.by, что делать для снижения рисков рака крови.
По словам специалиста, чем старше становится человек, тем стволовые клетки его костного мозга накапливают мутации. Это естественный процесс.
«Это приводит к появлению клеток крови с несколько иной генетической структурой, что может привести к развитию лейкемии», — объясняет врач.
При этом риски куда ниже у регулярных доноров крови.
«Когда люди сдают кровь, стволовые клетки костного мозга производят новые клетки крови. Регулярное донорство крови способствует отбору полезных мутаций», — отмечает Лариса Гущина.
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