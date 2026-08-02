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Первый домашний — первая победа: как «Балтика» впервые обыграла московское «Динамо»

После двух туров у калининградцев три очка, у бело-голубых — одно.

Источник: Клопс.ru

Во втором туре чемпионата России «Балтика» принимала в Калининграде московское «Динамо»: хозяева хотели реабилитироваться за поражение от ЦСКА, а гости — впервые победить после возвращения Сандро Шварца. Матч завершился историческим успехом земляков. За тем, как команда впервые одолела бело-голубых в РПЛ, наблюдал фотокорреспондент «Клопс».

Встреча «Балтики» и московского «Динамо» выдалась особенно напряжённой. Мы рассказывали, как развивались события на поле.

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