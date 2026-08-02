Первый домашний — первая победа: как «Балтика» впервые обыграла московское «Динамо»

Во втором туре чемпионата России «Балтика» принимала в Калининграде московское «Динамо»: хозяева хотели реабилитироваться за поражение от ЦСКА, а гости — впервые победить после возвращения Сандро Шварца. Матч завершился историческим успехом земляков. За тем, как команда впервые одолела бело-голубых в РПЛ, наблюдал фотокорреспондент «Клопс».