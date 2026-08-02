Первый домашний — первая победа: как «Балтика» впервые обыграла московское «Динамо»

Во втором туре чемпионата России «Балтика» принимала в Калининграде московское «Динамо»: хозяева хотели реабилитироваться за поражение от ЦСКА, а гости — впервые победить после возвращения Сандро Шварца. Матч завершился историческим успехом земляков. За тем, как команда впервые одолела бело-голубых в РПЛ, наблюдал фотокорреспондент «Клопс».
Встреча «Балтики» и московского «Динамо» выдалась особенно напряжённой. Мы рассказывали, как развивались события на поле.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше