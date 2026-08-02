В Казань из Ростова можно будет уехать на автобусе за 13 тысяч рублей

С 3 августа из Ростова можно будет уехать в Казань на автобусе. О старте нового рейса сообщается на сайте областного автовокзала «Центральный».
Транспорт будет отправляться из Ростова в 22 часа и прибывать в столицу Республики Татарстан на следующие сутки в 21:55. Автобус, следующий по маршруту "Краснодар — Казань, будет приезжать в Ростов по понедельникам и четвергам.
Приобрести билеты на рейсы можно в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте автовокзала. Стоимость билета из Ростова до Казани составляет 13 тысяч рублей.
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