Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казань из Ростова можно будет уехать на автобусе за 13 тысяч рублей

Ростовчане смогут уехать в столицу Республики Татарстан по понедельникам и четвергам.

Источник: Комсомольская правда

С 3 августа из Ростова можно будет уехать в Казань на автобусе. О старте нового рейса сообщается на сайте областного автовокзала «Центральный».

Транспорт будет отправляться из Ростова в 22 часа и прибывать в столицу Республики Татарстан на следующие сутки в 21:55. Автобус, следующий по маршруту "Краснодар — Казань, будет приезжать в Ростов по понедельникам и четвергам.

Приобрести билеты на рейсы можно в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте автовокзала. Стоимость билета из Ростова до Казани составляет 13 тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше