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Транспортная прокуратура помогает пассажирам отмененного рейса Пермь — Махачкала

Сотрудники ведомства консультируют людей по вопросам защиты их прав.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура Пермского края взяла на контроль ситуацию с отменой рейса А4 4018 по маршруту Пермь — Махачкала, который должен был вылететь из аэропорта Большое Савино 31 июля.

Авиакомпания «Азимут» сначала перенесла отправление самолета с 06:50 на 10:30, а затем полностью отменила рейс.

Для помощи пассажирам в здании аэропорта организовали мобильную приемную транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства консультируют людей по вопросам защиты их прав, принимают обращения и проводят проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей.