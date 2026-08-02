Специалисты сказали белорусам, что делать если в квартиру влетела летучая мышь

Если за окном теплое время года, то выпустить зверька на волю лучше вечером или ночью. В холодно же так поступать не стоит. Звоните в Минский центр реабилитации рукокрылых. Там летучую мышь поместят на зимовку в специальный холодильник, а в среду обитания вернуть уже весной.