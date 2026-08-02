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Специалисты сказали белорусам, что делать если в квартиру влетела летучая мышь

Специалисты по охране природы объяснили, что делать если в квартире оказалась летучая мышь.

Источник: Комсомольская правда

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказал, что делать если в квартиру влетела летучая мышь. Правила эти простые — главное быть аккуратным.

При появлении такого неожиданного гостя, как летучая мышь, надо вывести из помещения не только детей и других домочадцев, но и домашних животных. Дело в том, что летучая мышь и домашний питомец могут травмировать друг друга.

Точно не нужно путаться сбить летучую мышь — это может ее покалечить. Действовать, говорят в комитете, стоит так:

«Дождитесь, пока животное сядет на какую-нибудь поверхность. Аккуратно поместите его в коробку или контейнер с крышкой».

Важный момент: нельзя брать летучую мысль голыми руками — только в плотных строительных или кожаных перчатках. У этого существа очень острые зубы и болезненный укус. Стоит помнить, что летучие мыши могут быть переносчиками заболеваний.

Если за окном теплое время года, то выпустить зверька на волю лучше вечером или ночью. В холодно же так поступать не стоит. Звоните в Минский центр реабилитации рукокрылых. Там летучую мышь поместят на зимовку в специальный холодильник, а в среду обитания вернуть уже весной.