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В воронежском СК напомнили о работе круглосуточной линии «Ребенок в опасности»

Любой может сообщить об угрозе для детей — на звонки реагируют незамедлительно.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СКР по Воронежской области напоминает: в регионе продолжает работать специальная телефонная линия «Ребенок в опасности». Она действует круглосуточно. Звонить можно в любой момент, когда жизни или здоровью несовершеннолетнего что-то угрожает.

Это могут сделать не только родители или опекуны, но и сами дети, а также любой свидетель опасной ситуации. По короткому номеру «123» или по телефону 8-(473)-222−60−02 принимают сообщения не только о совершенных или готовящихся преступлениях, но и о любых фактах, которые ставят ребенка в уязвимое положение: о нарушении его прав, о ситуациях, несущих угрозу жизни и здоровью, и о других тревожных обстоятельствах.

Сотрудники СК оперативно оценивают ситуацию, принимают меры и при необходимости направляют обращение в профильные ведомства. Особое внимание следователи уделяют профилактике преступлений против несовершеннолетних и защите их законных интересов.