В воронежском СК напомнили о работе круглосуточной линии «Ребенок в опасности»

Это могут сделать не только родители или опекуны, но и сами дети, а также любой свидетель опасной ситуации. По короткому номеру «123» или по телефону 8-(473)-222−60−02 принимают сообщения не только о совершенных или готовящихся преступлениях, но и о любых фактах, которые ставят ребенка в уязвимое положение: о нарушении его прав, о ситуациях, несущих угрозу жизни и здоровью, и о других тревожных обстоятельствах.