В Городищенской больнице спасли волгоградца с остановкой сердца

Как рассказали в Комитете здравоохранения региона, мужчина сам обратился в приёмный покой с жалобами на недомогание. Однако прямо во время осмотра терапевтом у него внезапно остановились сердце и дыхание. Спасти пациента удалось благодаря длительной сердечно-лёгочной реанимации: сердце запустили снова, после чего мужчину поместили в палату интенсивной терапии и ввели в искусственную кому.