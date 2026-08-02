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В Городищенской больнице спасли волгоградца с остановкой сердца

Медики Городищенской ЦРБ спасли 62-летнего волгоградца, у которого прямо на приёме остановилось сердце.

Врачи Городищенской центральной районной больницы вернули к жизни пациента, у которого остановилось сердце. Слаженные и быстрые действия медиков помогли спасти 62-летнего жителя Волгограда.

Как рассказали в Комитете здравоохранения региона, мужчина сам обратился в приёмный покой с жалобами на недомогание. Однако прямо во время осмотра терапевтом у него внезапно остановились сердце и дыхание. Спасти пациента удалось благодаря длительной сердечно-лёгочной реанимации: сердце запустили снова, после чего мужчину поместили в палату интенсивной терапии и ввели в искусственную кому.

Дальнейшую тактику лечения врачи ЦРБ определяли вместе с ведущими специалистами региона по телемедицине. Состояние пациента постепенно улучшалось, функции организма восстановились полностью. Сейчас мужчину в стабильном состоянии перевели из реанимации в профильное отделение, а после выписки его ждёт медицинская реабилитация.

В медучреждении добавили, что развитие телемедицины и цифровых технологий входит в число задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось об успешном завершении поисков молодого человека из Волгограда.