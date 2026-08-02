Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду в 40 км от Украины

По словам Ильюкевича, один батальон уже сформирован, офицерские должности укомплектованы, личный состав призван. До конца года планируют создать второй. В бригаду войдут артиллерийские, зенитные, разведывательные и тыловые подразделения, а также силы боевого обеспечения. Одной из её главных задач станет борьба с беспилотниками и защита объектов.