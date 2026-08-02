Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду в 40 км от Украины

В Гомельской области начали создавать 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая станет четвёртым таким соединением в Беларуси. Об этом, ссылаясь на командующего силами специальных операций ВС республики Александра Ильюкевича, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 2 августа.
По словам Ильюкевича, один батальон уже сформирован, офицерские должности укомплектованы, личный состав призван. До конца года планируют создать второй. В бригаду войдут артиллерийские, зенитные, разведывательные и тыловые подразделения, а также силы боевого обеспечения. Одной из её главных задач станет борьба с беспилотниками и защита объектов.
Новое соединение разместят примерно в 40 км от границы с Украиной. Командующий силами специальных операций объяснил усиление этого направления военным конфликтом на соседней территории. Три другие десантно-штурмовые бригады находятся в Витебске, Бресте и Марьиной Горке.
В Киеве заявили, что определили в Беларуси 500 потенциальных объектов для удара. Александр Лукашенко назвал это «болтовнёй и трёпом» и сообщил, что у Минска есть «одна очень серьёзная цель» с точными координатами.