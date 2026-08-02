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ФК «Нижний Новгород» уверенно переиграл «Шинник» 2 августа

Нижегородский клуб закрепился в лидерах Первой лиги.

Источник: Время

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл ярославский «Шинник» рамках 4-го тура Первой лиги сезона 2026/2027 на стадионе «Совкомбанк Арена» 2 августа.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу нижегородской команды.

В первом тайме свой дебютный гол за «Нижний Новгород» забил Глеб Шильнов. Во второй половине встречи преимущество нижегородцев удвоил Артём Соколов. Затем Николай Калинский довел счет до разгромного — 3:0.

Таким образом, ФК «Нижний Новгород» продлил свою победную серию до четырех матчей.

Нижегородская команда набирает 12 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

8 августа «Нижний Новгород» сыграет дома с «Нефтехимиком». Начало встречи — в 17:00. (6+).