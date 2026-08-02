Нижегородская «Победа» сыграла вничью с футболистами из Самары

Футболисты нижегородской «Победы» в 19-м туре второй лиги первенства России (дивизион «Б», группа 4) добилась выездной ничьей с самарскими «Крыльями Советов-2».
Оба гола были забиты в первом тайме. Счёт открыли самарцы, а вскоре форвард нижегородцев Егор Грушин после ошибки обороны соперника сделал счёт 1:1.
Эта была первая игра «Победы» под руководством нового главного тренера Владимира Савина.
Наша команда в турнирной таблице опустилась на одну строчку, расположившись на третьем месте с 42 очками. Волжан опередил томский КДВ, у которого на 2 балла больше.
9 августа «Победу» ждёт ещё один выездной матч против тольяттинского «Акрона-2».
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