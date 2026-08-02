На Дону средний срок автокредита превысил шесть лет

Как отмечают в НБКИ, увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. «Такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.