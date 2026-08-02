Может, сэкономили? Волгоградцев удивила выборочная реконструкция трамвайной линии в Жилгородке

— Так, подлежат замене участки от ул. Космонавтов до ул. Исторической (участками), участок в границах остановок «Народная ярмарка» и «Волгоградский мясокомбинат», а также территория напротив Академии МВД. На участке от ул. Землячки до резервного кольца по ул. Хорошева замена рельсошпальной решетки производилась около 10 лет назад и не требует замены. Участки пути, не попавшие в проект реконструкции, в дальнейшем, при необходимости, будут включаться в программу капитального ремонта, -прокомментировали в мэрии.