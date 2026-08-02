Итальянские военные высадились с вертолёта на танкер, который ЕС связывает с «теневым флотом» России

Итальянский корабль Thaon di Revel остановил в Средиземном море танкер, который Евросоюз связывает с так называемым «теневым флотом» России. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны республики и Reuters, пишет РБК в воскресенье, 2 августа.
Операцию провели к западу от острова Пантеллерия. Военные остановили следовавший из Бенина в Стамбул танкер Toa Payoh, чтобы проверить, имеет ли он право ходить под флагом Камеруна. По данным итальянского Минобороны, капитан сначала отказался сотрудничать, поэтому досмотровая группа высадилась на борт с вертолёта. Как отмечает Reuters, судно находится под санкциями ЕС.
В июне российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по курсу британской яхты Bright Future в Ла-Манше. По версии Минобороны, судно опасно приблизилось к кораблю и не отвечало на вызовы.