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Итальянские военные высадились с вертолёта на танкер, который ЕС связывает с «теневым флотом» России

Судно следовало из Бенина в Стамбул под флагом Камеруна.

Источник: Клопс.ru

Итальянский корабль Thaon di Revel остановил в Средиземном море танкер, который Евросоюз связывает с так называемым «теневым флотом» России. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны республики и Reuters, пишет РБК в воскресенье, 2 августа.

Операцию провели к западу от острова Пантеллерия. Военные остановили следовавший из Бенина в Стамбул танкер Toa Payoh, чтобы проверить, имеет ли он право ходить под флагом Камеруна. По данным итальянского Минобороны, капитан сначала отказался сотрудничать, поэтому досмотровая группа высадилась на борт с вертолёта. Как отмечает Reuters, судно находится под санкциями ЕС.

В июне российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по курсу британской яхты Bright Future в Ла-Манше. По версии Минобороны, судно опасно приблизилось к кораблю и не отвечало на вызовы.

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