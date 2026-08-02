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ФК «Нижний Новгород» разгромил ярославский «Шинник»

Нижегородцы закрпеились на первом месте.

Четвёртую подряд победу в первой лиге первенства России по футболу одержал ФК «Нижний Новгород», забивший дома три безответных мяча в ворота ярославского «Шинника».

Обе команды подошли к воскресному поединку без поражений. Но всё-таки ФК «НН» имел явный статус фаворита, что хозяева и подтвердили своей игрой. Уже на 9-й минуте после удара Глеба Шильникова и рикошета мяч оказался в сетке ворот «Шинника». До перерыва у нижегордцев были ещё шансы увеличить счёт, однако только на 58-й минуте нашим землякам удалось закрепить своё преимущество. После классной комбинации Артём Соколов безупречно пробил в касание. А вскоре оборона ярославцев зевнула Николая Калинского, который в падении как заправский форвард головой поразил цель — 3:0.

ФК «Нижний Новгород» на старте турнира набирает 12 очков из 12 возможных. Ближайший преследователь костромской «Спартак» отстаёт уже на 4 балла.

8 августа подопечные Вадима Гаранина будут принимать «Нефтехимик» (Нижнекамск).

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