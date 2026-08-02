ФК «Нижний Новгород» разгромил ярославский «Шинник»

Обе команды подошли к воскресному поединку без поражений. Но всё-таки ФК «НН» имел явный статус фаворита, что хозяева и подтвердили своей игрой. Уже на 9-й минуте после удара Глеба Шильникова и рикошета мяч оказался в сетке ворот «Шинника». До перерыва у нижегордцев были ещё шансы увеличить счёт, однако только на 58-й минуте нашим землякам удалось закрепить своё преимущество. После классной комбинации Артём Соколов безупречно пробил в касание. А вскоре оборона ярославцев зевнула Николая Калинского, который в падении как заправский форвард головой поразил цель — 3:0.