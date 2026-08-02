Главные события недели 27 июля-2 августа в Черноземье

Московский суд заключил под стражу миллиардера Валерия Кустова, бенефициара группы компаний «Эфко» с активами в Белгородской области и головным офисом в Воронеже: все подробности к концу недели.
По итогам первого полугодия 2026 года промышленное производство выросло в пяти из шести регионов Черноземья: мнения участников отрасли и аналитиков об официальных данных Росстата.
Приговорили к длительным срокам бывших белгородских чиновников и предпринимателей за хищения при строительстве оборонительных сооружений. Экс-заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров получили 20 и 19 лет колонии.
Воронежский холдинг Koblik Group пытается перезапустить бывший американский завод John Deere в Оренбурге.
Как стало известно «Ъ-Черноземье», Объединенная металлургическая компания отказалась от строительства в Белгородской области предприятия за 42 млрд рублей.
Облсуд отменил правки в генплан Воронежа, затронувшие ЖК «Эклипс» ГК «Развитие» на набережной Массалитинова. Но «Развитие» получило разрешение на возобновление строительства «Эклипса».
Правительства регионов Черноземья эксклюзивно рассказали «Ъ-Черноземье» о темпах перехода на отечественное ПО и реализованных проектах.
Завершение инвестпроекта птицефабрики под Тамбовом перенесли на 2028 год.
Wildberries сохраняет планы по строительству склада в Курске на фоне атак ВСУ.
Таможня добивается пересчета пошлин на машинокомплекты из Китая для липецкого завода Evolute и Voyah по увеличенным ставкам.
Суд в Орле приговорил главу филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана к пяти годам колонии за превышение полномочий.
У главы ГК «Развитие» появился новый партнер в энергетическом бизнесе в Воронеже.
На ремонт дорог Орловской области в 2027 году направят 3,4 млрд рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Жители Черноземья внесли в программу долгосрочных сбережений 42 млрд рублей.