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Главные события недели 27 июля-2 августа в Черноземье

Московский суд заключил под стражу миллиардера Валерия Кустова, бенефициара группы компаний «Эфко» с активами в Белгородской области и головным офисом в Воронеже: все подробности к концу недели.

Московский суд заключил под стражу миллиардера Валерия Кустова, бенефициара группы компаний «Эфко» с активами в Белгородской области и головным офисом в Воронеже: все подробности к концу недели.

По итогам первого полугодия 2026 года промышленное производство выросло в пяти из шести регионов Черноземья: мнения участников отрасли и аналитиков об официальных данных Росстата.

Приговорили к длительным срокам бывших белгородских чиновников и предпринимателей за хищения при строительстве оборонительных сооружений. Экс-заместители губернатора Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров получили 20 и 19 лет колонии.

Воронежский холдинг Koblik Group пытается перезапустить бывший американский завод John Deere в Оренбурге.

Как стало известно «Ъ-Черноземье», Объединенная металлургическая компания отказалась от строительства в Белгородской области предприятия за 42 млрд рублей.

Облсуд отменил правки в генплан Воронежа, затронувшие ЖК «Эклипс» ГК «Развитие» на набережной Массалитинова. Но «Развитие» получило разрешение на возобновление строительства «Эклипса».

Правительства регионов Черноземья эксклюзивно рассказали «Ъ-Черноземье» о темпах перехода на отечественное ПО и реализованных проектах.

«Магнит» и «Яндекс» в рамках совместного проекта удвоят число рекламных экранов в магазинах Воронежа.

Завершение инвестпроекта птицефабрики под Тамбовом перенесли на 2028 год.

Wildberries сохраняет планы по строительству склада в Курске на фоне атак ВСУ.

Таможня добивается пересчета пошлин на машинокомплекты из Китая для липецкого завода Evolute и Voyah по увеличенным ставкам.

Суд в Орле приговорил главу филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана к пяти годам колонии за превышение полномочий.

У главы ГК «Развитие» появился новый партнер в энергетическом бизнесе в Воронеже.

На ремонт дорог Орловской области в 2027 году направят 3,4 млрд рублей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Черноземья внесли в программу долгосрочных сбережений 42 млрд рублей.

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