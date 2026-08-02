На Урале расширили перечень услуг по электронному удостоверению «СВОи»

Теперь на карту можно получать ежегодное пособие на проезд, а также компенсацию расходов на подключение жилья к газовым сетям. Ранее выплаты перечислялись на карту «Уралочка» или доставлялись почтой. Уточняется, что эти способы получения средств также сохраняются. Подробную информацию о возможностях электронного удостоверения ветерана боевых действий «СВОи» можно узнать на портале госуслуг.