На Урале расширили перечень услуг по электронному удостоверению «СВОи»

Перечень услуг, доступных через электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи», расширили в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Развитие онлайн-сервисов — задача национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Теперь на карту можно получать ежегодное пособие на проезд, а также компенсацию расходов на подключение жилья к газовым сетям. Ранее выплаты перечислялись на карту «Уралочка» или доставлялись почтой. Уточняется, что эти способы получения средств также сохраняются. Подробную информацию о возможностях электронного удостоверения ветерана боевых действий «СВОи» можно узнать на портале госуслуг.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.