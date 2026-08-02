Количество предпринимателей в Хакасии увеличилось на 3,4%

Численность представителей малого и среднего бизнеса на территории Хакасии в первом полугодии 2026 года достигла 18 452 человек, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики. Предпринимателям доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Также в регионе растет число самозанятых граждан. По состоянию на 1 июля их количество составило 43 946 человек, прирост к июлю 2025 года составляет 8342 человека. Положительная динамика в республике сохраняется на протяжении всего периода действия налогового режима для самозанятых.
«Эти данные являются хорошим показателем для дальнейшего развития экономики региона и свидетельствует о том, что деловой климат в Хакасии устойчивый и стабильный», — отметили в пресс-службе министерства экономического развития республики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.