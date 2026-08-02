Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество предпринимателей в Хакасии увеличилось на 3,4%

В регионе растет и число самозанятых граждан.

Источник: Национальные проекты России

Численность представителей малого и среднего бизнеса на территории Хакасии в первом полугодии 2026 года достигла 18 452 человек, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики. Предпринимателям доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Также в регионе растет число самозанятых граждан. По состоянию на 1 июля их количество составило 43 946 человек, прирост к июлю 2025 года составляет 8342 человека. Положительная динамика в республике сохраняется на протяжении всего периода действия налогового режима для самозанятых.

«Эти данные являются хорошим показателем для дальнейшего развития экономики региона и свидетельствует о том, что деловой климат в Хакасии устойчивый и стабильный», — отметили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.