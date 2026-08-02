Количество предпринимателей в Хакасии увеличилось на 3,4%

Численность представителей малого и среднего бизнеса на территории Хакасии в первом полугодии 2026 года достигла 18 452 человек, что на 3,4% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики. Предпринимателям доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».