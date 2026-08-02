Пять человек пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 1 августа произошло пять дорожных аварий, в которых травмы получили пять человек. За сутки инспекторы зарегистрировали два столкновения автомобилей, два наезда на пешеходов и один наезд на человека, передвигавшегося на средстве индивидуальной мобильности, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Одновременно сотрудники ГАИ проверяли соблюдение правил на дорогах и выявили 360 нарушений. Среди них оказалось 17 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, причём семерых нетрезвых водителей остановили в Хабаровске.
Особое внимание инспекторы уделяли безопасности пешеходов. Девять автомобилистов не уступили людям дорогу на переходах, и восемь таких нарушений произошли в краевой столице.
При этом правила перехода проезжей части нарушили и 27 пешеходов. Четверых из них привлекли к ответственности в Хабаровске.
Кроме того, за руль без водительского удостоверения или после лишения прав сели 23 человека. Почти половину таких нарушителей — 11 водителей — выявили на улицах Хабаровска.