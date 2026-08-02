Пять человек пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 1 августа произошло пять дорожных аварий, в которых травмы получили пять человек. За сутки инспекторы зарегистрировали два столкновения автомобилей, два наезда на пешеходов и один наезд на человека, передвигавшегося на средстве индивидуальной мобильности, сообщили в Госавтоинспекции региона.