Нижегородец едва не лишился зубов из-за увлечения сладкой газировкой

Чтобы снизить вред от употребления сладкой газировки, стоматологи советуют соблюдать несколько важных правил. Во-первых, если уж вы купили газировку, ее нужно по возможности выпивать за раз — это сократит время воздействия кислоты на зубы. При этом лучше всего пить ее через трубочку — так контакт с эмалью будет меньше. Сразу после употребления нужно прополоскать рот водой, а вот чистить зубы в этом момент не стоит. Лучше подождать не менее получаса, так вы не повредите размягченную эмаль.