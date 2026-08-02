Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске прошел Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле»

В мероприятии приняли участие более 300 артистов.

Источник: Национальные проекты России

III Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» состоялся 25 июля в Челябинске в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

В мероприятии приняли участие более 300 артистов из разных регионов России: хоровые коллективы и исполнители из Мордовии и Удмуртии, а также из Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Концепция фестиваля основана на сохранении и популяризации русской народной, патриотической и детской песенной традиции. Кульминацией стало объединение всех участников в единый большой хор, что стало символом музыкального и гражданского единения.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше