В Челябинске прошел Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле»

В мероприятии приняли участие более 300 артистов из разных регионов России: хоровые коллективы и исполнители из Мордовии и Удмуртии, а также из Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Концепция фестиваля основана на сохранении и популяризации русской народной, патриотической и детской песенной традиции. Кульминацией стало объединение всех участников в единый большой хор, что стало символом музыкального и гражданского единения.