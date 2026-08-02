В Челябинске прошел Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле»

III Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» состоялся 25 июля в Челябинске в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В мероприятии приняли участие более 300 артистов из разных регионов России: хоровые коллективы и исполнители из Мордовии и Удмуртии, а также из Белгорода, Перми, Уфы, Магнитогорска и Челябинска. Концепция фестиваля основана на сохранении и популяризации русской народной, патриотической и детской песенной традиции. Кульминацией стало объединение всех участников в единый большой хор, что стало символом музыкального и гражданского единения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.