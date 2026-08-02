В Тюмени пройдет летняя научная школа для старшеклассников

Студенты Школы перспективных исследований Тюменского государственного университета (ТюмГУ) (SAS) приглашают учащихся 7−11-х классов на бесплатную летнюю научную школу «Дельта. Тюмень», которая пройдет с 11 по 18 августа в SAS. Активность осуществляется в соответствии с нацпроектом «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.
Обучение организовано по принципу «от студентов — школьникам». Главная особенность — это авторские междисциплинарные курсы, созданные учащимися 21 вуза из разных городов России: ВШЭ, ИТМО, ТюмГУ и других российских университетов.
В программе — посещение семинаров, работа со студентами из разных вузов и общение с участниками на внеучебных занятиях. Курсы охватывают темы от философии географии до теории интернета и исследований космоса. Подробности о программе Школы и условиях участия — в группе «Дельта. Тюмень». Зарегистрироваться можно до 4 августа по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.