Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени пройдет летняя научная школа для старшеклассников

Курсы охватывают темы от философии географии до теории интернета и исследований космоса.

Источник: Национальные проекты России

Студенты Школы перспективных исследований Тюменского государственного университета (ТюмГУ) (SAS) приглашают учащихся 7−11-х классов на бесплатную летнюю научную школу «Дельта. Тюмень», которая пройдет с 11 по 18 августа в SAS. Активность осуществляется в соответствии с нацпроектом «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

Обучение организовано по принципу «от студентов — школьникам». Главная особенность — это авторские междисциплинарные курсы, созданные учащимися 21 вуза из разных городов России: ВШЭ, ИТМО, ТюмГУ и других российских университетов.

В программе — посещение семинаров, работа со студентами из разных вузов и общение с участниками на внеучебных занятиях. Курсы охватывают темы от философии географии до теории интернета и исследований космоса. Подробности о программе Школы и условиях участия — в группе «Дельта. Тюмень». Зарегистрироваться можно до 4 августа по ссылке.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.