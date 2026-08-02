В Тюмени пройдет летняя научная школа для старшеклассников

В программе — посещение семинаров, работа со студентами из разных вузов и общение с участниками на внеучебных занятиях. Курсы охватывают темы от философии географии до теории интернета и исследований космоса. Подробности о программе Школы и условиях участия — в группе «Дельта. Тюмень». Зарегистрироваться можно до 4 августа по ссылке.